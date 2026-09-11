Équipe de France : Manu Koné blessé au genou avant la liste de Zinédine Zidane

La Roma a peut-être perdu plus que deux points lors de son match nul contre Fenerbahçe (1-1) pour son entrée en Ligue des champions. Titulaire à Istanbul, Manu Koné a été contraint de quitter la pelouse à la 53e minute en raison de douleurs au genou, laissant sa place à Niccolò Pisilli. « Koné a quitté le terrain à cause d’un problème physique », a confirmé Gian Piero Gasperini après la rencontre. Le milieu français doit désormais passer des examens afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et sa disponibilité pour le prochain match de Championnat face au Torino.

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Une possible absence de Koné constituerait un véritable coup dur pour Gasperini puisque le Français a débuté les quatre rencontres disputées par la Roma cette saison, trois en Serie A et une en Ligue des champions. Son entraîneur a toutefois refusé d’expliquer les difficultés romaines en seconde période par sa seule sortie. « Le match s’est compliqué en seconde période, nous avons même failli concéder un penalty. Ce n’est pas uniquement lié à Koné, Pisilli a également bien joué et il est enfin de retour », a expliqué Gasperini. Après avoir ouvert le score par Bryan Cristante avant la pause, la Roma a été rejointe par Fenerbahçe au début du second acte et repart de Turquie avec un point.