ASSE : une finale qui laisse plein de promesses

Avant le confinement, la Ligue 1 avait laissé Saint-Etienne sur une série de 7 matches sans victoire. Série noire donc, compensée par le bon parcours en Coupe de France, qui trouvait son épilogue hier soir au stade de France face au PSG. Si l'ASSE a perdu la finale, elle a emporté l'adhésion des spectateurs. Car elle a livré un match plein d'énergie, certes marqué par un excès d'engagement à certains reprises, mais pas seulement. Les Verts se sont aussi distingués par une maîtrise technique et collective plus qu'intéressante. La complémentarité du duo Camara-M'Vila au milieu pour les relances, la solidité de Fofana en défense, les percées de Bouanga ou encore la rentrée très convaincante du jeune Neyou au milieu sont autant de satisfactions.

« Je voudrais féliciter mes joueurs, je suis fier du match qu'ils ont pu réaliser. Ils se sont donnés les moyens depuis le 17 juin en étant très pros, appliqués, à l'écoute et investis, de faire un très bon match comme ce soir », a déclaré Claude Puel pour démarrer sa conférence de presse. « C'était un match particulier car il clôt la saison dernière. Ce n'était vraiment pas évident à préparer mais on était bien dans nos têtes et dans notre football. C'était intéressant. La déception est à la hauteur de l'investissement et de la qualité que les joueurs ont mis dans ce match. » Pour Claude Puel, c'est donc un premier socle sur lequel bâtir la saison à venir et il semble avoir l'adhésion de ses joueurs.

Timothée Kolodziejczak abonde. « On a voulu être présent dans les duels. Après, quand on joue comme ça, on s'expose un peu et on est obligé de faire quelques fautes, mais je ne trouve pas qu'on a été trop dur, on a joué comme des guerriers, comme des hommes. C'est notre jeu de jouer vers l'avant, jouer haut, ressortir proprement. C'est comme ça qu'on veut jouer cette saison et on a l'équipe pour », a-t-il indiqué. Les Verts ont retrouvé des ingrédients qu'ils avaient perdu avant le confinement, et ont affiché un niveau global très intéressant au Stade de France. Simple feu de paille, comme cela arrive parfois pour des équipes qui affrontent le PSG en s'enlevant toute forme de pression ? Du côté des supporters stéphanois, on espère que le spectacle proposé vendredi soir sera de nouveau à l'affiche à partir du 21 août avec un déplacement à Marseille en guise de première journée de Ligue 1.