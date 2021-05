Monaco : Aurélien Tchouaméni est fan de Niko Kovac

La suite après cette publicité

L'été dernier, l'AS Monaco se cherchait un nouvel entraîneur, quelqu'un capable de relancer une machine grippée depuis le premier départ de Leonardo Jardim. Finalement, l'oeil asémiste s'est posé sur Niko Kovac, le Croate et ex-coach du Bayern Munich. Après un début de saison avec des hauts et des bas, le club princier est devenu une véritable machine et il est toujours en lice pour remporter la Ligue 1. Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l'ASM, est fan de son coach.

« C'est en grande partie grâce à lui si on est là, aujourd'hui. Si je devais le caractériser en un seul mot, ce serait : rigueur. Il ne nous laisse jamais nous reposer sur nos lauriers, c'est vraiment un grand coach », a-t-il lâché. Il faudra d'abord vaincre l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir afin de continuer à espérer des faux pas des deux clubs devant : le Paris Saint-Germain et le Lille Olympique Sporting Club.