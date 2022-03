La L1 valide les critères de redistribution des revenus liés à l'accord avec CVC

Réuni ce jeudi, le collège de la Ligue 1 a validé, à l'unanimité, les critères de redistribution des revenus liés à l'entrée au capital de CVC Capital Partners dans la future société commerciale de la Ligue de Football Professionnel (1,5 milliard d'euros pour 13,04%) et «des revenus récurrents générés pour les 10 prochaines saisons, à la fois en termes de droits audiovisuels et commerciaux domestiques, de droits audiovisuels internationaux et de droits digitaux».

«Cet accord essentiel sur le fond dans le cadre de l'aboutissement du projet s'est construit dans une grande sérénité sur la forme. A ce titre, la LFP tient à remercier l'ensemble des participants à cette réunion. Cet accord s'accompagne surtout de la part des clubs d'une volonté affirmée d'adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l'ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d'ordre : compétitivité et équité. La LFP tient enfin à remercier l'Etat français pour avoir su rendre ce projet majeur possible, ainsi que la Fédération Française de Football pour son soutien de tous les instants», peut-on lire sur le communiqué officiel. L'histoire est en marche.