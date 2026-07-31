La Juventus confirme l’arrivée imminente de Randal Kolo Muani

Le transfert de Randal Kolo Muani vers la Juventus entre dans sa dernière ligne droite. Dans des déclarations accordées à Tuttosport, le directeur général du club turinois, Giovanni Carnevali, a confirmé que les négociations avec le Paris Saint-Germain étaient désormais en phase finale, malgré plusieurs difficultés rencontrées ces dernières semaines. « Nous finalisons actuellement le transfert et nous sommes dans la phase finale, mais tant que rien n’est signé, tout peut arriver », a-t-il déclaré.

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Le dirigeant a également expliqué que la Juventus avait dû rétablir les relations avec le PSG après des problèmes de communication hérités des précédentes discussions. Sauf retournement de situation, Kolo Muani devrait rejoindre Turin sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, un renfort très attendu par Luciano Spalletti pour renforcer son secteur offensif.