Premier League : Arsenal va se présenter décimé pour le choc à Manchester City

C’est le choc que tout le monde attend en Angleterre. La défaite d’Arsenal la semaine dernière à domicile contre Bournemouth, couplée au large succès de Manchester City sur la pelouse de Chelsea, a relancé cette fin de Premier League. Les Gunners n’ont plus que six points d’avance en tête du championnat, et un match joué en plus (Manchester City-Crystal Palace déplacé en raison de la finale de League Cup n’a pas encore été reprogrammé, ndlr) sur les Skyblues avant de se rendre à l’Etihad Stadium ce dimanche (17h30).

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Vous l’aurez compris, c’est purement mathématique. En cas de succès face au leader, et dans son match en retard, City reviendrait à hauteur d’Arsenal avec un goal-average sensiblement similaire (actuellement favorable à Arsenal avec +38 contre +35). Impensable il y a encore quelques semaines, le champion d’Angleterre est encore loin d’être désigné, au grand dam des Londoniens, toujours à la recherche d’un premier titre depuis les Invincibles de 2004, et au plus grand bonheur des fans des autres clubs, qui seraient particulièrement ravis de voir cette série se poursuivre un petit peu.

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Saka, Timber, Merino déjà out, Ødegaard très incertain

Critiqué pour son jeu franchement peu reluisant, voire ennuyant en témoigne encore ce quart de finale retour de Ligue des Champions face au Sporting CP (0-0), Arsenal est plus à la peine depuis quelques semaines. Il y a eu cette défaite en finale de League Cup contre ces mêmes Cityzens, puis l’élimination en quart de finale de FA Cup face à Southampton, club de Championship. Les Gunners n’ont plus du tout la même marge que cet hiver. La faute à des blessures aussi, qui interviennent logiquement sur une telle série de matchs. 5 titulaires manquaient à l’appel mercredi soir et ça risque d’être à nouveau le cas demain, à commencer par Mikel Merino, opéré du pied en janvier et quasi-forfait pour ce sprint final.

Bukayo Saka est toujours indisponible en raison d’un problème au tendon d’Achille. Son retour avant la fin de saison n’est pas assuré du tout, d’autant que le joueur ne précipitera pas les choses avec l’échéance de la Coupe du Monde. «Sa récupération progresse. J’espère que ce sera une question de jours et non de semaines, priait Mikel Arteta en conférence de presse mardi. Il doit cependant voir comment il réagit à cette progression lorsque la charge de travail augmentera». Problème, son remplaçant naturel, Noni Madueke est sorti face au Sporting, touché au genou. La prudence est de mise même si on se montre plutôt optimiste pour lui.

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Au rayon des bonnes nouvelles, Riccardo Calafiori pourrait faire son retour dans le groupe, lui qui a reçu un coup sévère le privant des deux derniers matchs. L’Italien aura du mal à être 100 % en revanche. De l’autre côté de la défense, Jurrien Timber est lui toujours invalide, blessé à la malléole depuis un gros mois. Enfin, un autre élément d’importance se distingue par son absence ces dernières semaines, c’est Martin Ødegaard. Titulaire à l’aller contre les Liboètes après sa blessure au genou, le capitaine du club était à nouveau indisponible au retour, pas complètement rétabli et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Les Gunners se présenteront dimanche très diminués pour ce qui est bien plus qu’un simple match.