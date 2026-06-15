CdM 2026 : le joli geste de l’Allemagne pour ses supporters

Face à la flambée des prix des transports pendant la Coupe du Monde 2026, les joueurs de l’équipe d’Allemagne ont décidé de prendre les choses en main. Selon plusieurs médias allemands, le capitaine Joshua Kimmich et ses coéquipiers financeront le déplacement en bus de 600 supporters pour le dernier match du groupe E contre l’Équateur, le 25 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey. « Compte tenu du coût élevé des voyages en bus et en train à New York pendant la Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale allemande ont organisé un transport gratuit pour 600 supporters jusqu’au dernier match de poule », a déclaré la Fédération allemande de football, citée par la BBC.

La suite après cette publicité

Cette initiative intervient après la forte hausse des tarifs entre New York et le stade, qui a suscité la colère des fans déjà confrontés au coût élevé des billets. Le prix du trajet aller-retour en train avait notamment été porté à 98 dollars, contre 12,90 dollars habituellement. Par ce geste, les quadruples champions du monde entendent soutenir leurs supporters avant un rendez-vous important de leur phase de groupes. Pour rappel, les transports étaient gratuits pour les supporters lors des deux dernières Coupes du monde en Russie et au Qatar.