Le FC Barcelone a vécu des dernières heures complètement folles

Pendant quelques semaines, le mercato du FC Barcelone semblait stagner. Embourbé dans le dossier Julian Alvarez, dont l’issue reste assez floue à ce jour, le club champion d’Espagne en titre n’avançait pas vraiment. Même pour Rodri, la situation peinait à se régler, au point où certains supporters du Barça craignaient déjà un scénario catastrophe. Tout s’est cependant rapidement enflammé dimanche.

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Effectivement, dans la soirée, le club catalan a réglé le dossier Rodri. Le FC Barcelone a enfin trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert du MVP du dernier Mondial. Il s’agit d’un deal de 60 millions d’euros fixes, qui dépasserait les 70 millions d’euros avec divers bonus facilement atteignables. Une recrue XXL pour le milieu de terrain barcelonais, et l’officialisation pourrait même survenir dans les prochaines heures.

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Deux recrues bouclées en quelques heures

Ce n’est pas tout, puisque Deco et ses équipes ont aussi scellé une autre signature dimanche soir : celle de João Cancelo, prêté par Al-Hilal la saison dernière, et que les Blaugranas souhaitaient s’offrir définitivement. Là aussi, ça coinçait depuis plusieurs semaines, mais la presse catalane est unanime : le Portugais est de retour à Barcelone. Et gratuitement, qui plus est, puisqu’il va résilier son contrat avec l’écurie saoudienne. Le Barça n’aura donc même pas à payer cette dizaine de millions d’euros prévue au départ.

Certains médias expliquent d’ailleurs que Jorge Mendes, agent du latéral et très proche du Barça ainsi que d’Al-Hilal, pourrait avoir eu un rôle à jouer dans cette histoire. Quoi qu’il en soit, le club catalan a aussi récupéré un joli chèque dimanche, ayant conclu le transfert du jeune Tommy Marqués à Braga pour 10 millions d’euros, avec deux millions d’euros bonus supplémentaires. Un dimanche productif en Catalogne donc…