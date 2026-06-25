CdM 2026 : Jürgen Klopp stoppe une interview après une question sur les propos racistes de Schweinsteiger

Présent sur le sol américain pour suivre la Coupe du Monde 2026 comme consultant sur Magenta Sport, Jürgen Klopp a répondu à plusieurs médias ces derniers jours. La situation a d’ailleurs basculé lorsqu’une journaliste de la Deutsche Welle lui a demandé de réagir à des propos jugés racistes attribués à Bastian Schweinsteiger (autre consultant) sur la Côte d’Ivoire. L’ancien entraîneur de Liverpool s’est immédiatement refermé, interrompant la question avant même qu’elle soit terminée…

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« Et maintenant, vous voulez continuer sur ce sujet. Non, non, il n’y a aucune chance que je réponde à cette question. Tout le monde aime ça, alors vous me mettez dans cette situation. Ce n’est pas mon rôle de plaire à tout le monde, mais c’est un sujet sérieux et je ne sais même pas ce qu’il convient de dire. Pour les Africains, ce serait une chose, pour d’autres, ce serait autre chose » a-t-il indiqué, avant de poursuivre en étant très étonné. « Je pensais que personne ne me poserait une question à ce sujet, mais vous avez trouvé le moment et étonnamment vous êtes Allemande (ironique). Ça me surprend tellement (sourire) ». De son côté, Schweinsteiger n’est pas encore sorti du silence.