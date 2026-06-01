Atlético : Enrique Cerezo climatise le PSG et le Barça pour Julian Alvarez

C’est assurément l’un des dossiers de l’été. Après une autre belle saison avec l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez attise de nombreuses convoitises en Europe. Alors que le FC Barcelone fantasme sur lui, le Paris Saint-Germain l’a également dans son collimateur. Et même si un départ des Colchoneros est plus que probable cet été, Enrique Cerezo a calmé tout le monde ce lundi matin. Lors d’une conférence à Madrid, le président des Matelassiers a clairement fermé la porte pour l’attaquant argentin :

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«Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d’autres. Nous travaillons continuellement pour amener les meilleurs joueurs dans notre équipe. Et jusqu’en août, lorsque la ligue commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les faire entrer. Nous avons eu une très bonne saison et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées.» Voilà qui est dit.