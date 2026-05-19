Menu Rechercher
Commenter 24
Liga

Le Real Madrid a payé la clause libératoire de José Mourinho

Par Kevin Massampu
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid se rapproche de jour en jour. Si le club merengue n’a pas encore communiqué sur la venue du technicien lusitanien, le Real avance ses pions dans ce dossier. Dernière étape franchie, et pas des moindres : le paiement de la clause libératoire du « Special One » estimée à 3 millions d’euros auprès de Benfica, selon Sky Sport.

La suite après cette publicité

Il ne reste que quelques détails à régler avant le retour officiel de Mourinho au Santiago Bernabéu. Une communication officielle de la part du club de Florentino Pérez pourrait intervenir après la dernière journée de Liga, ce week-end face à Bilbao.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Benfica
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier