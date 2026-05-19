Le Real Madrid a payé la clause libératoire de José Mourinho

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid se rapproche de jour en jour. Si le club merengue n’a pas encore communiqué sur la venue du technicien lusitanien, le Real avance ses pions dans ce dossier. Dernière étape franchie, et pas des moindres : le paiement de la clause libératoire du « Special One » estimée à 3 millions d’euros auprès de Benfica, selon Sky Sport.

La suite après cette publicité

Il ne reste que quelques détails à régler avant le retour officiel de Mourinho au Santiago Bernabéu. Une communication officielle de la part du club de Florentino Pérez pourrait intervenir après la dernière journée de Liga, ce week-end face à Bilbao.