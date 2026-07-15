Coupe du Monde 2026 : la finale Espagne-Argentine va battre un record inédit !

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine s’annonce déjà historique. Pour la première fois dans l’histoire du Mondial, elle opposera le tenant du titre de l’Euro au vainqueur en titre de la Copa América. Un duel inédit entre deux sélections qui arrivent au sommet de leur cycle : l’Espagne, sacrée championne d’Europe en 2024, et l’Argentine, couronnée en Copa América avant de défendre son titre mondial.

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Cette affiche confirme également le niveau exceptionnel de cette édition 2026. Pour la troisième fois seulement dans l’histoire de la Coupe du Monde, les quatre équipes présentes en demi-finales figuraient parmi les quatre premières nations au classement FIFA, après 1970 et 1990. Après avoir dominé la scène continentale, Espagnols et Argentins vont désormais se disputer la suprématie mondiale dans une finale qui opposera deux références du football international actuel.