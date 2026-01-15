Menu Rechercher
Serie A : Bologne enfonce le Hellas Vérone

Riccardo Orsolini sous les couleurs de Bologne @Maxppp
Hellas 2-3 Bologne

Victoire au forceps pour Bologne dans cette 16e journée de Serie A. En déplacement du côté du Hellas Vérone, les Rossoblù l’ont emporté 3-2. Ce ne fut pas simple, surtout que la lanterne rouge a d’abord ouvert le score par Orban (13e). Après un quart d’heure de mise en route piano, les hommes de Vincenzo Italiano ont pris les choses en main.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Bologne Bologne 30 20 +7 8 6 6 29 22
20 Logo Hellas Hellas 13 20 -17 2 7 11 17 34

Orsolini (21e), Odgaard (29e) et Castro (43e) ont permis à leur équipe de retourner la situation et même de prendre un break d’avance avant la pause. Un but contre son camp de Freuler à l’approche du dernier quart d’heure (71e) a relancé la fin de match mais le score n’a finalement plus bougé. Bologne remonte à la 8e place quand le Hellas est toujours bon dernier.

