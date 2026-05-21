Real Madrid : Enrique Riquelme se présente aux élections présidentielles

Il est présenté comme une véritable menace pour Florentino Pérez, et c’est confirmé, Enrique Riquelme va bien se présenter aux élections présidentielles du Real Madrid. Il avait jusqu’au 23 mai pour le faire, et il a communiqué au Real Madrid, ce jeudi, son intention d’être le rival de Florentino Pérez.

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Jeune homme d’affaires espagnol, Riquelme a rempli toutes les conditions pour pouvoir se présenter - dont un aval bancaire d’approximativement 180 millions d’euros - et peut compter sur le soutien d’hommes très importants en Espagne, en plus du soutien d’anciens joueurs comme Iker Casillas. Il travaille déjà sur son projet et les élections devraient avoir lieu début juin.