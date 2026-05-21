Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Real Madrid : Enrique Riquelme se présente aux élections présidentielles

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Enrique Riquelme @Maxppp

Il est présenté comme une véritable menace pour Florentino Pérez, et c’est confirmé, Enrique Riquelme va bien se présenter aux élections présidentielles du Real Madrid. Il avait jusqu’au 23 mai pour le faire, et il a communiqué au Real Madrid, ce jeudi, son intention d’être le rival de Florentino Pérez.

La suite après cette publicité

Jeune homme d’affaires espagnol, Riquelme a rempli toutes les conditions pour pouvoir se présenter - dont un aval bancaire d’approximativement 180 millions d’euros - et peut compter sur le soutien d’hommes très importants en Espagne, en plus du soutien d’anciens joueurs comme Iker Casillas. Il travaille déjà sur son projet et les élections devraient avoir lieu début juin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier