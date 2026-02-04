Plus rien ne peut arrêter l’Arsenal de Mikel Arteta !

Plus rien ne semble pouvoir freiner l’Arsenal de Mikel Arteta cette saison. La victoire face à Chelsea en demi-finale retour de la League Cup n’est pas qu’un simple succès de plus dans le calendrier. Elle sonne comme une confirmation éclatante des ambitions colossales des Gunners. Déjà leaders de Premier League, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, toujours en course en FA Cup et désormais finalistes de la League Cup, les Londoniens avancent avec une sérénité et une maturité impressionnantes. Ce groupe respire la confiance, la maîtrise et surtout la profondeur, capable de répondre présent sur tous les tableaux sans jamais donner l’impression de subir l’enchaînement des compétitions. Arsenal ne se cache plus son objectif crédible de tout rafler après 22 ans de déception en championnat. Une mission presque logique au vu de la dynamique actuelle.

Mardi soir, dans un Emirates transpercé par le froid, la pluie et la tension d’un derby londonien, Arsenal a livré un match d’une maîtrise tactique remarquable. Forts de leur succès (3-2) à Stamford Bridge lors du match aller, les hommes d’Arteta ont parfaitement géré leur avantage en première période, verrouillant les espaces et asphyxiant les velléités offensives des Blues. Peu de rythme, peu d’occasions, un jeu haché par les fautes, exactement le scénario idéal pour les Gunners. Pourtant combatif, Chelsea s’est heurté à un bloc discipliné, concentré et sûr de sa force. Cette capacité à contrôler un match sans briller, à accepter un combat d’usure, est l’un des signes les plus évidents de la transformation opérée par Arteta depuis son arrivée.

L’euphorie est totale chez les Gunners

Au retour des vestiaires, Chelsea a tenté de hausser le ton, multipliant les situations dangereuses et jetant toutes ses forces dans la bataille. Mais là encore, Arsenal a tenu bon. Malgré quelques frayeurs, un rythme plus décousu et une pression croissante, les Gunners n’ont jamais paniqué. Mieux encore, ils ont su piquer au moment parfait. Dans le temps additionnel, Kai Havertz, symbole de cette équipe qui a appris à renverser les récits, a scellé le sort de la rencontre d’un sang-froid glaçant, déclenchant l’explosion de joie d’un Emirates trempé mais bouillant. «Le public était formidable. Il a insufflé une énergie et une confiance incroyables à l’équipe à des moments cruciaux. Nous méritons d’être réunis à Wembley dans quelques semaines. L’énergie était très bonne. Dès le début, j’ai senti que c’était différent», a expliqué Mikel Arteta. Ce but tardif n’est pas anecdotique, car il illustre la force mentale d’un collectif capable de rester lucide jusqu’à la dernière seconde, même dans les matchs les plus tendus et les plus ingrats.

Cette qualification pour la finale de la League Cup, la première depuis près de six ans, est bien plus qu’un simple rendez-vous à Wembley. Elle représente une étape supplémentaire dans la quête plus vaste d’Arsenal : redevenir un géant incontesté du football anglais et européen. «Il s’agit de tirer des leçons des expériences passées. Le match d’aujourd’hui était très différent du match aller à Stamford Bridge. Nous avons très bien géré la situation, l’équipe a fait preuve d’un bel esprit de compétition et a compris ce que nous devions faire. Vraiment impressionnant. Maintenant, gagnons la finale», a analysé Arteta. Même privé de cadres comme Bukayo Saka, Mikel Merino ou Martin Ødegaard, le club affiche une profondeur d’effectif impressionnante, preuve que le projet Arteta a atteint une nouvelle dimension. Certes, la League Cup n’est pas le trophée ultime, mais elle peut être un formidable catalyseur, un déclic émotionnel et symbolique pour aller chercher encore plus grand. Aujourd’hui, Arsenal avance sans trembler, porté par une identité claire, une confiance collective et une ambition totale. Et à ce rythme-là, il devient de plus en plus difficile d’imaginer qui pourrait réellement arrêter les Gunners.