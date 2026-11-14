Equipe de France : Lucas Da Cunha n’a pris aucune revanche

En quelques années, Lucas Da Cunha a franchi un cap important dans sa carrière et est passé de simple joueur de Ligue 1 à l’équipe de France. Un parcours qui s’explique notamment par une évolution dans son positionnement sur le terrain et par le travail accompli pour atteindre ce niveau sous les couleurs de Côme lors des dernières saisons. Désormais installé dans le groupe tricolore avec Zinedine Zidane, le milieu de terrain savoure pleinement cette nouvelle étape.

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En conférence de presse ce samedi à la veille de l’ultime rencontre face à la Turquie, le joueur de 25 ans est revenu sur cette progression et sur la fierté de porter le maillot bleu : «une revanche prise ? Non. Si avant je n’étais pas à ce niveau-là, c’est que je ne faisais pas les choses pour être ici. En 2 ans beaucoup de choses ont évolué pour moi. J’ai changé de poste. Ce n’est pas une revanche mais une fierté de revêtir le maillot bleu.»