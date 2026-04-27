Le Real Madrid confirme une nouvelle blessure pour Kylian Mbappé

Sorti sur blessure, vendredi soir, contre le Betis, Kylian Mbappé va vivre un nouveau coup d’arrêt dans une saison décidément chaotique. Ce lundi, la presse espagnole affirmait d’ailleurs que l’international français pourrait manquer toute la fin de saison afin de se préserver pour la prochaine Coupe du Monde.

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En attendant, le club madrilène a lui confirmé la mauvaise nouvelle. «Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semitendineux de sa jambe gauche. En attente d’évolution», peut-on lire au sein du communiqué des Merengues. Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité du Tricolore. D’après DAZN, l’international français manquera la rencontre contre l’Espanyol et est incertain pour le Clasico, le 10 mai prochain au Camp Nou.