Raphael Varane ne voit pas Mbappé et Haaland devenir les nouveaux Messi et Ronaldo

C’est la comparaison à la mode du moment. Avec un Ronaldo (36 ans) et un Messi (33 ans) vieillissant, sur le papier uniquement puisque les deux géants continuent de tout écraser sur leur passage dans leur championnat respectif, les fans de football imaginent une autre rivalité pour la prochaine décennie : celle de Haaland (20 ans) et Mbappé (22 ans). Les deux attaquants marquent également tous les week-ends, de quoi alimenter ce duel.

Sur les antennes d’Europe 1, Raphael Varane a été questionné sur le sujet. Pour le Français, si les deux jeunes joueurs restent excellents, ils n’égaleront jamais les deux hommes aux onze Ballon d’or cumulés. « C'est toujours compliqué, les comparaisons. Je pense que Messi et Cristiano, c'est hors normes. Et ils ont une place bien particulière dans l'histoire du foot. Mais je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général. » Voilà qui est clair.