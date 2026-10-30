CAN 2025 : Younès Belhanda a une théorie sur le penalty raté de Brahim Diaz

Près d’un an après la finale complètement folle de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, la panenka manquée de Brahim Diaz continue de susciter de nombreuses interrogations. Invité du Riolo Club sur RMC, Younès Belhanda a livré une théorie particulièrement surprenante sur ce penalty raté par le joueur du Real Madrid dans les dernières secondes du temps réglementaire. Selon l’ancien international marocain, Brahim Diaz aurait pu s’entendre avec le gardien sénégalais Édouard Mendy avant de tenter son geste. « Je pense qu’ils se sont arrangés sur le penalty. Je pense que Brahim Diaz lui a dit qu’il allait faire ça », a-t-il déclaré. Une hypothèse qu’il justifie notamment par l’attitude des Sénégalais après l’arrêt du gardien. « La réaction des Sénégalais sur le penalty, ils ne sont pas surpris. Tu connais les émotions d’une finale », a-t-il ajouté, tout en prenant soin de préciser : « Il n’y a pas de preuves, c’est un sentiment. » Des propos qui relancent les spéculations autour de l’un des épisodes les plus controversés de cette finale.

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Pour rappel, le Maroc avait obtenu un penalty à la 90e+8 après une faute sifflée sur Brahim Diaz, provoquant la colère des Sénégalais, qui avaient temporairement quitté la pelouse. Après près d’un quart d’heure d’interruption, le Madrilène avait tenté une panenka facilement captée par Mendy, avant que Pape Gueye n’offre la victoire au Sénégal en prolongation (1-0). Belhanda a toutefois refusé de qualifier ce choix de stupide, rappelant que Zinédine Zidane avait réussi un geste similaire face à l’Italie en finale du Mondial 2006. Depuis, cette rencontre a connu un nouveau rebondissement : le 17 mars, la CAF a déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert (3-0), sanctionnant le Sénégal pour avoir quitté le terrain sans autorisation. Une décision contestée par la Fédération sénégalaise devant le Tribunal arbitral du sport, dont le verdict est attendu fin novembre.