Real Madrid : Franco Mastantuono est au fond du trou

Il y a un an, l’été était joyeux pour Franco Mastantuono. Faisant l’objet d’une lutte entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour sa signature, le milieu offensif argentin avait donné sa préférence à la Casa Blanca. Et les débuts étaient plutôt intéressants pour le joueur qui s’installait sur l’aile droite sous les ordres de Xabi Alonso. Néanmoins, il a doucement perdu sa place de titulaire, au point de ne plus jouer ou presque en fin de saison. Cela lui a aussi fait manquer la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine.

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Une situation compliquée qui ne cesse d’empirer depuis. Hors des plans du nouveau coach José Mourinho pour jouer un rôle majeur, Franco Mastantuono (18 ans), dont le contrat dure encore jusqu’en juin 2031, est donc candidat à un départ. Les clubs pouvant l’accueillir et lui proposer plus de temps de jeu se sont multipliés. Entre son club formateur de River Plate, l’Inter Milan ou encore le Stade Rennais, les rumeurs se sont multipliées pour Franco Mastantuono.

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Mastantuono déçoit encore

Les deux dernières en date, sont Fulham où évolue Alvaro Arbeloa son ancien coach mais aussi le club italien de la Fiorentina. Le Real Madrid ouvre clairement la voie à un départ en prêt sec pour Franco Mastantuono même si ce dernier espère rester au sein de la Casa Blanca. Néanmoins, la situation au sein du club ne l’arrange pas puisqu’il passe derrière Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Güler et Bernado Silva tandis que Yan Diomande pourrait débarquer du RB Leipzig.

Une situation complexe, d’autant que Franco Mastantuono ne met pas toutes les chances de son côté. Comme le rapporte As, l’Argentin a eu sa chance en préparation contre Alcorcon. Malgré la victoire 1-0 du Real Madrid, Franco Mastantuono a déçu et s’est montré hors de forme. Même s’il a su obtenir un penalty, il a montré trop peu et a été trop hors de rythme. S’il aura deux autres amicaux ce mardi contré Leganés et samedi prochain contre la Fiorentina pour se montrer en l’absence de ses concurrents, son avenir ne fait plus l’ombre d’un doute et il ne devrait pas pouvoir inverser les plans merengues.