Real Madrid : l’entourage de Vinicius Jr réagit à son expulsion polémique

L’entourage de Vinicius Junior est également sorti du silence après l’expulsion polémique de l’attaquant du Real Madrid face à Villarreal. Selon Marca, les proches du Brésilien ont été interrogés sur l’incident survenu après son tirage de cheveux sur Nathan Saliba, un geste qui a conduit à l’annulation de son but et à son exclusion. Leur réaction s’inscrit dans la contestation madrilène autour de l’arbitrage, sans pour autant nier que le règlement puisse justifier la décision prise par l’arbitre.

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« La règle est juste. Mais ont-ils oublié ce qui s’est passé contre Valence ? », aurait ainsi répondu l’entourage du numéro 7, en référence à un précédent impliquant le club valencien. Cette réaction remet sur la table le sentiment d’injustice ressenti dans le camp madrilène et la question de la cohérence des décisions arbitrales. Alors que Vinicius risque une suspension qui pourrait le priver du prochain Clasico face au FC Barcelone, l’incident continue de provoquer des réactions au sein du Real Madrid et dans la presse espagnole.