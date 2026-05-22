La short-list de l’AJA pour remplacer Christophe Pélissier

Après trois ans et demi au poste, une montée en Ligue 1 et deux maintiens, Christophe Pélissier va quitter l’AJA. Les relations avec David Wantier, le directeur sportif, devenaient trop compliquées pour poursuivre l’aventure, et ce malgré la volonté des supporters de conserver le technicien de 60 ans.

La suite après cette publicité

Pour lui succéder, la direction a déjà ciblé plusieurs profils d’après les informations de RMC. Will Still fait parti de cette short-list. Le Belge est déjà courtisé par Lorient, qui vient de se séparer d’Olivier Pantaloni, autre entraîneur suivi par les Icaunais. Alexandre Dujeux (Angers) et Didier Digard (Le Havre) sont les deux derniers noms.