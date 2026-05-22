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Ligue 1

La short-list de l’AJA pour remplacer Christophe Pélissier

Par Maxime Barbaud
1 min.
Christophe Pélissier @Maxppp

Après trois ans et demi au poste, une montée en Ligue 1 et deux maintiens, Christophe Pélissier va quitter l’AJA. Les relations avec David Wantier, le directeur sportif, devenaient trop compliquées pour poursuivre l’aventure, et ce malgré la volonté des supporters de conserver le technicien de 60 ans.

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Pour lui succéder, la direction a déjà ciblé plusieurs profils d’après les informations de RMC. Will Still fait parti de cette short-list. Le Belge est déjà courtisé par Lorient, qui vient de se séparer d’Olivier Pantaloni, autre entraîneur suivi par les Icaunais. Alexandre Dujeux (Angers) et Didier Digard (Le Havre) sont les deux derniers noms.

Pub. le - MAJ le
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