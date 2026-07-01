Coupe du Monde 2026 : le Real Madrid et l’Espagne sont choqués par Kylian Mbappé

Mister Kylian et Docteur Mbappé. En Espagne, le visage affiché par KM10 durant cette Coupe du Monde 2026 suscite bien des réactions. Il faut dire que dès qu’il s’agit du Français, tout prend des proportions exceptionnelles de l’autre côté des Pyrénées. Son excellent début de saison avec la Casa Blanca, l’affaire de sa blessure, sa relation tendue avec Alvaro Arbeloa ou encore son voyage avec Ester Exposito en pleine saison, sont autant de sujets qui ont passionné les foules. Cette fois-ci, il est question de football et de terrain. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé (27 ans) réalise un excellent début de tournoi.

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Il assume totalement son rôle de leader sur le terrain, avec déjà 6 buts au compteur et 2 passes décisives, mais aussi en dehors. Le joueur, dont l’entente avec Michael Olise fait des merveilles, motive les troupes et n’hésite pas à prendre la parole quand cela est nécessaire, tout en faisant en sorte de mettre en avant les autres. Cela a été le cas quand son ami Ousmane Dembélé a essuyé quelques critiques. Pour ceux qui aiment le tacler, ils n’ont pas grand-chose à lui reprocher pour le moment. En Espagne, où on n’a pas toujours été tendre avec lui, on s’incline aussi. C’est le cas de la Cadena SER, qui estime que sa bonne forme est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui suit son joueur de près tout comme José Mourinho.

Une excellente nouvelle pour le Real Madrid et la France

«L’attaquant français a essuyé de nombreuses critiques cette saison en raison de ses performances décevantes avec le Real Madrid. L’image qu’il a véhiculée durant la saison avec son club contraste fortement avec ses prestations lors de cette Coupe du Monde 2026. Le natif de Bondy porte l’équipe sur ses épaules et se révèle être un atout majeur pour les Bleus. Le plus grand atout de l’équipe de Didier Deschamps est que Kylian Mbappé n’est pas seul. À ses côtés, ses coéquipiers offensifs sont également au sommet de leur forme : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Michael Olise sont tous excellents et abordent la phase finale de la Coupe du monde 2026 en beauté.»

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Sport est aussi séduit. «Kylian Mbappé réalise une performance exceptionnelle avec la France lors de la Coupe du monde 2026, se montrant décisif à chaque match et affichant une régularité exemplaire devant le but. Après son dernier doublé face à la Suède, l’attaquant français totalise 18 buts dans le tournoi, n’étant plus qu’à une unité d’égaler le record absolu de Lionel Messi en Coupe du Monde. Cette forme contraste radicalement avec ses derniers mois au Real Madrid, où il a fait l’objet d’une intense attention médiatique en raison de blessures, de périodes de vacances et de diverses polémiques ayant amené certains supporters à remettre en question son engagement envers l’équipe.»

KM10 séduit mais divise encore

Sur le plateau d’El Chiringuito, José Luis Sanchez est bluffé. «Je regarde la Coupe du Monde de Mbappé et je me dis… "je veux qu’il soit dans mon équipe".» Dans la même émission, Javier Balboa a répondu à ceux qui estiment que le Français se donne beaucoup plus avec la France. « Il ne court pas plus avec la France qu’avec le Real Madrid. Les décrochages qu’il fait sont les mêmes.» Mais certains lui en veulent, à l’image du journaliste Juanma Rodriguez. « À mesure que le tournoi avance, je suis de plus en plus en colère. Ma colère ne retombe pas. Chaque fois que je le vois jouer pour la France, cela m’agace encore plus.»

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Il a ajouté : « je vois des supporters du Real de plus en plus satisfaits de la différence entre le Mbappé qui joue pour la France et celui qui joue pour Madrid, alors que je suis d’un avis tout à fait opposé. Le discours ambiant laisse entendre que le Real est un club à la dérive, alors qu’en France, il est entouré de talents de premier plan. Après tout, à Madrid, on compte Courtois, Bellingham, Vinicius et Federico Valverde.» Rappelons que KM10 a participé à 44 matches avec le Real Madrid en 2025-26 (42 buts, 7 assists). Il a été stoppé en raison de blessures. Certains lui ont reproché en fin de saison de lever le pied pour se préserver pour la Coupe du Monde 2026. Si tel est le cas, ce choix paye pour le moment…