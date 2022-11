Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps justifie les choix de sa liste

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé la très attendue liste des Bleus pour la Coupe du monde. Avec les nombreuses incertitudes et les blessés, DD a dû se creuser la tête et a donc fait des choix forts. Le premier est de ne prendre que 25 joueurs (sur 26 joueurs possibles). Au micro de TF1, il a d'ailleurs révélé avoir eu beaucoup de mal à faire cette liste. «Honnêtement, ce n'est pas la liste la plus facile que j'ai eue à faire, mais les circonstances font qu'à cette période des joueurs sont en récupérations, blessés ou peuvent encore se blesser. Ça accentue la réflexion avant les décisions. Mes collègues sélectionneurs sont confrontés aux mêmes difficultés. Pourquoi 25 ? Je considère qu'on a assez de sécurité pour participer à ce Mondial. Les cas sont tous différents, mais à partir du moment où les joueurs sont dans la liste, ils sont censés être apte pour le premier match. Pour la FIFA, c'est lundi que la liste sera verrouillée officiellement avec la possibilité s'il y a des blessures, de changer des joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match.»

Les risques Varane, Kimpembe et Benzema

L'ancien entraîneur de l'OM a ensuite été interrogé sur ses choix et notamment celui de convoquer certains joueurs avec une forme physique douteuse. Outre Karim Benzema qui semble se préserver pour la compétition, mais qui n'a joué que 30 minutes sur les 9 derniers matches, DD a aussi fait le choix d'appeler Raphaël Varane (encore blessé), et Presnel Kimpembe tout juste de retour de blessures. Sur TF1, il a donné quelques explications. «Varane et Kimpembe, les deux cas sont différents. Presnel a eu un petit souci physique, mais il sera déjà disponible avec le PSG ce dimanche. Varane, c'est une blessure plus longue mais il pourra être là face à l'Australie si tout se passe bien évidemment. Il a déjà repris l'entraînement avec ballon en club. Avant d'arriver à ces décisions-là (de l'appeler), il y a des échanges réguliers pour avoir le contenu de ce qu'il fait. Il est dans une phase de réathlétisation. Concernant Karim Benzema, il se ménage aussi lui. Il sera prêt. Il a peut-être trop joué, il a eu quelques petites blessures mais il sait très bien que le Mondial est un moment important pour lui. Ce n'est pas qu'il a refusé de jouer avec le Real, c'est qu'il a jugé qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il va tout faire, comme le groupe, pour qu'on soit prêt le 25 novembre.»

En conférence de presse après la liste, Didier Deschamps a donné plus de précisions concernant la situation de KB9. «J'ai échangé avec Karim pour avoir les tenants et aboutissants. S'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a des petits soucis. Les staffs médicaux ont discuté, il n'y a pas d'inquiétude pour les prochaines échéances. Sa forme ? Il y a ceux qui jouent trop aussi. Avec ce que représente la Coupe du monde, il est vigilant. Il a joué 30 minutes face au Celtic et a ressenti une gêne le lendemain. Le connaissant, ce n'est pas quelqu'un qui va rester sur une table de soin. Il n'y a pas de risques à prendre. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine. Je n'ai pas d'éléments négatifs en tout cas.»

Les 9 défenseurs et la présence de Veretout, Guendouzi et Camavinga

Dans sa liste de 25 joueurs, Didier Deschamps a décidé de convoquer neuf défenseurs, dont la plupart avec un profil plus axial. Et comme on s'en doutait un peu, le technicien français a expliqué que la présence d'autant de centraux confirmait qu'il voulait mettre en place une défense à 4 et ainsi abandonner l'idée d'une défense à trois. «Je n'ai pas uniquement utilisé un système à 3. De par la structure de la liste, l'option n'est pas une défense à 3 mais une défense à 4, oui. Je peux vous l'affirmer. C'est toujours une longue réflexion après l'analyse qu'on a faite en discutant avec le staff et les joueurs. On a fait de très bonnes choses en défense à trois, mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, si vous n'êtes pas solide défensivement... Il faudra bien et mieux défendre, mais pas au détriment de l'animation offensive».

Après avoir donné plus d'explications sur sa défense, DD a évidemment été interrogé sur ses choix au milieu de terrain avec la présence d'un Matteo Guendouzi, d'un Eduardo Camavinga ou encore d'un Jordan Veretout qui profite évidemment des forfaits de Pogba et Kanté. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Deschamps a confiance en son groupe. «Jordan Veretout faisait partie du dernier rassemblement et il était déjà là dans le Final Four. Il a eu un passage plus compliqué à la Roma et au début à Marseille. Mais il a retrouvé un très bon niveau. Après, c'est la concurrence au poste et dans le profil. Pour Guendouzi, il est avec nous régulièrement, il peut être utilisé dans différents postes. Ça amène les garanties suffisantes à mes yeux. Eduardo Camavinga depuis plusieurs années, il a tout de suite montré des choses très intéressantes. Après ce fut plus compliqué. Il est dans un club avec beaucoup de concurrence. Il est utilisé à différents postes. Ce qui le pénalise dans son développement, c'est de ne pas avoir de temps de jeu, mais il est au Real Madrid. Il n'a que des internationaux devant lui. Et pas n'importe qui. Mais il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il a une polyvalence intéressante et un état d'esprit de grande qualité», a-t-il expliqué avant d'enchainer.

Le choix Olivier Giroud et l'absence de Jonathan Clauss

«Si mon milieu sera suffisamment expérimenté pour aller au bout ? Je n'ai pas la réponse, personne ne peut l'avoir. C'est la réalité. Je ne veux pas en rajouter, car j'ai confiance en eux. On sait ce que représentent les deux absents en termes de niveau, expérience, leadership, personnalité, etc. Heureusement que dans les différents rassemblements, nos milieux ont eu du temps de jeu même si ça ne donnera pas l'expérience que peuvent avoir Pogba et Kanté, mais c'est toujours ça. J'ai confiance en eux. Ils ont ce qu'il faut.» Enfin sur les forces en présence, DD a longuement été interrogé sur Olivier Giroud qui est finalement bien présent dans cette liste. Une décision prise depuis longtemps selon le sélectionneur. «J'ai un mot important moi, c'est s'adapter. Ce n'est pas se contredire mais tenir compte de la réalité du moment. Je n'ai pas changé d'avis dans ma tête mais des choses se font à travers des discussions avec lui et d'autres joueurs. Avec les éléments que j'ai sur et en dehors des terrains, ça m'amène à réfléchir. J'ai confiance en Olivier et sa situation n'est pas la même qu'à l'été 2021. À partir de là, je ne suis pas fermé sur mes décisions. Il y a aussi des éléments en interne. Concernant ses buts, vous étiez plus sévère quand il était plus performant mais bon. Mais pour être honnête, c'est acté depuis un bon moment qu'il soit avec nous pour la Coupe du monde. Mais il ne faut pas qu'il marque trop sinon après il prend des cartons rouges (rires).»

Enfin, Didier Deschamps a bien évidemment évoqué les absences marquantes de cette liste, à commencer par celle de Jonathan Clauss. Convoqué lors des derniers rassemblements, le piston droit de l'OM n'a pas été convoqué dans les 25. Un choix motivé par le changement de système. «Il fait partie des déçus même s'il y en a d'autres. Je ne veux pas dire que lui, il peut l'être, comme Lucas Digne, mais bon. Après, ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Clauss, le système est la principale raison, a-t-il expliqué. Même chose pour Lucas Digne et Ferland Mendy à gauche. Les deux hommes souffrent surtout de la concurrence. C'est une question de concurrence de par ce que font les frères Hernandez. Ce sont des profils différents de Ferland Mendy et Lucas Digne, mais je considère que les deux frères apportent plus de garanties dans la concurrence de cette défense à 4.» Pour finir, aucun suspens concernant Mike Maignan. Le gardien de l'AC Milan est trop juste pour prétendre à une place dans le groupe. «S'il n'est pas là, c'est qu'il est évidemment impossible pour lui d'être opérationnel par rapport au délai qu'il y a. En ne brûlant pas les étapes, il ne serait pas apte. Son mollet est toujours problématique. Il ne faut pas oublier que lundi on est à Clairefontaine pour s'entraîner et que jeudi, on est déjà en direction de Doha donc bon...» Sans grande langue de bois, Didier Deschamps a donné un peu plus d'explications sur ses choix forts même s'il a surtout souhaité parler des présents plutôt que des nombreux absents.