CdM 2026 : tous les qualifiés et les éliminés après 2 journées

Dans cette nuit de mardi à mercredi, la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 est en train de prendre fin. Pour le moment, on connaît déjà l’identité de 4 équipes qui sont éliminées. Ainsi, la Jordanie, Haïti, la Turquie et la Tunisie sont les quatre premières équipes à être assurées d’être éliminées après deux matches.

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Quatre autres équipes sont assurées de finir à la première place de leur groupe. Il s’agit de deux pays hôte, le Mexique et les États-Unis, mais aussi l’Allemagne et l’Argentine. La France et la Norvège sont également qualifiées, mais ils joueront pour la première place ce vendredi.