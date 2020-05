Jérôme Rothen envoie un message aux instances du foot français

Le rejet par le Sénat de l'amendement autorisant une reprise de la Ligue 1 a plus ou moins douché les derniers espoirs des partisans d'un retour du foot cette saison. Jean-Michel Aulas et compagnie n'auront donc pas gain de cause. Jérôme Rothen, dans l'After Foot de RMC Sport, a demandé à ce que l'organisation de la prochaine saison soit impeccable.

« Pour les instances du foot en France, c'est acté, ça ne reprendra pas. Mais ils ont le temps jusqu'à mi-août pour reprendre. Ils ne voulaient pas de ce foot là. Faites nous plaisir à la reprise, organisez quelque chose de cohérent et qui va aller dans le sens que vous avez dit stop très vite. Anticipez ! », a lancé l'ancien du PSG. Le message est passé !