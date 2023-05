Lyon-Montpellier : les compositions officielles

L’Olympique lyonnais reçoit une équipe montpelliéraine (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir 17h05) qui peut déjà se considérer en vacances puisqu’elle a dépassé les 40 points, synonyme officieux de maintien acquis. Les Gones pourraient donc profiter de cet état d’esprit pour l’emporter et revenir à hauteur de Rennes, actuel bénéficiaire du dernier strapontin européen.

Le Président a concocté un 4-3-3 avec une belle triplette d’attaque composée de Lacazette, Cherki et Barcola. Quant à Michel Der Zakarian, il mise sur le même dispositif avec Elye Wahi en pointe et - comme face à Monaco - Maouassa et Nordin en dynamiteur sur les ailes.

Les compositions officielles :

Lyon : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Mendes, - Cherki, Lacazette, Barcola.

Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Sakho, Sylla - Ferri, Chotard, Fayad - Nordin, Wahi, Maouassa