CAN 2025 : le Cameroun débute par une victoire sur le Gabon

Dernier match de cette première journée de CAN 2025 et quel match ! Ce mercredi soir, le Cameroun, géant du football africain, s’en allait défier le Gabon dans le groupe le plus relevé de cette CAN 2025. Après une préparation chaotique marquée par le départ de Marc Brys, l’arrivée de David Pagou et surtout un imbroglio improbable autour de la liste finale de la CAN, les Lions Indomptables étaient donc attendus face au Gabon et forcément, on ne s’attendait pas à les voir rayonner dans ce match.

Mais le football africain surprend et le Cameroun est plein de ressources. Face à une équipe gabonaise sans Aubameyang et Lemina sur le banc, le Cameroun démarrait fort et n’avait besoin que de six minutes de jeu pour ouvrir le score. C’est le buteur Karl Etta Eyong, bien servi par Mbeumo, qui ouvrait le score. Son tir passait entre les jambes du gardien gabonais (1-0). Furieux du début de rencontre de ses hommes, le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma ne tardait pas à réagir, quitte à se mettre certains joueurs à dos.

Le Cameroun assure

Après à peine 30 minutes de jeu, il décidait de faire deux changements et faisait entrer Aubameyang et Lemina. Deux changements qui perturbaient un peu cette équipe du Cameroun, qui se montrait néanmoins toujours redoutable en transition. L’attaquant de Manchester United Bryan Mbeumo était dans tous les bons coups et ne passait pas loin d’une seconde passe décisive au retour des vestiaires. Mais Junior Tchamadeu était trop imprécis devant la cage et manquait complètement son tir (49e). De leur côté, les Panthères jouaient en contre et misaient sur la vitesse du duo Aubameyang–Bouanga pour faire mal.

L’attaquant de Los Angeles FC, qui faisait mal dans son pressing, aurait pu égaliser après une perte de balle de la défense camerounaise. Mais après avoir mystifié son vis-à-vis, il s’emmêlait les pinceaux et tombait tout seul. Une situation qui illustrait bien les quelques ratés gabonais du jour. Et le score ne bougera donc plus. Le Cameroun s’impose sur la plus petite des marges, mais cela suffit pour faire un joli pas en avant pour la qualification. De son côté, le Gabon devra s’imposer face au Mozambique avant de jouer une potentielle finale face à la Côte d’Ivoire.