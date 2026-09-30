Liverpool : on en sait plus sur la date de retour d’Hugo Ekitike

Écarté des terrains depuis sa rupture du tendon d’Achille subie le 14 avril dernier face au PSG, en quart de finale retour de Ligue des Champions, Hugo Ekitike est toujours en soins. L’international tricolore (45 sélections, 17 buts) a étiré sa convalescence à Clairefontaine en septembre, et il a depuis repris le chemin de Liverpool avec l’ambition de vite retrouver les terrains.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Équipe, Ekitike est aujourd’hui dans les temps de sa reprise et peut même trottiner. Le journal précise que les délais d’absence pour ce type de blessure restent souvent incertains, mais le joueur envisage dans son esprit un retour sur les terrains courant novembre, avec un retour à la compétition possiblement au mois de décembre.