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Coupe du Monde 2026 : le doublé pour Mbappé !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

L’équipe de France a probablement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, puisqu’elle mène désormais 3-0 face à la Suède. Et c’est l’inévitable Kylian Mbappé qui s’est chargé du travail, sur une passe de son compère Olise.

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Le duo fonctionne à merveille, et sur une nouvelle inspiration d’Olise, Mbappé pouvait ouvrir son pied droit et s’offrir le doublé. Le voilà à 6 buts sur ce Mondial, à égalité avec Lionel Messi, et à 18 buts en carrière en Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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