Coupe du Monde 2026 : le doublé pour Mbappé !
L’équipe de France a probablement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, puisqu’elle mène désormais 3-0 face à la Suède. Et c’est l’inévitable Kylian Mbappé qui s’est chargé du travail, sur une passe de son compère Olise.
Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️😍— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 30, 2026
Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE pic.twitter.com/RkqSx1wI0H
Le duo fonctionne à merveille, et sur une nouvelle inspiration d’Olise, Mbappé pouvait ouvrir son pied droit et s’offrir le doublé. Le voilà à 6 buts sur ce Mondial, à égalité avec Lionel Messi, et à 18 buts en carrière en Coupe du Monde.
Coupe du Monde 2026 : la France cogne la Suède grâce à un nouveau doublé de Mbappé et rejoint le Paraguay
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe du Monde 2026, Suède : la sortie osée de Viktor Gyökeres avant le choc contre l’équipe de France
Explorer