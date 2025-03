La Juventus retient son souffle pour l’avenir de Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani (26 ans) s’éclate loin du Paris Saint-Germain. L’international français a retrouvé son meilleur niveau du côté de la Juventus et a été élu meilleur joueur de Serie A en février, avec cinq buts inscrits et deux passes décisives sous les couleurs de la Vieille Dame, qu’il a rejoint cet hiver, sous la forme d’un prêt payant, sans option d’achat. Mais alors que son prêt arrive déjà à échéance dans quelques semaines, la Juventus n’a jamais caché son envie de la garder.

Et l’ex-Nantais, qui appartient toujours au PSG, s’est également bien intégré. «Ma volonté est de jouer et de m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi ne pas rester ? La Juventus est le club qui m’a ouvert ses portes. J’ai beaucoup parlé avec Thiago Motta avant de venir, il m’a expliqué comment il voyait les choses et comment on jouerait. C’est ce qui m’a attiré et m’a poussé à signer», avait-il évoqué à la Repubblica récemment, mais plusieurs facteurs pourraient freiner sa prolongation.

Randal Kolo Muani courtisé en Premier League

D’abord, l’avenir de Thiago Motta. Fragilisé, le coach de 42 ans est annoncé sur le départ après une élimination prématurée en C1 et une terrible défaite à domicile face à l’Atalanta Bergame (0-4). Tuttosport explique également que tout dépendra de la fin de saison des Bianconeri. Actuellement quatrièmes de Serie A, ils pourraient revoir leur plan en cas de non-qualification en Ligue des Champions, notamment sur le plan financier.

Le journal italien explique que Randal Kolo Muani aime l’environnement du club et son projet, mais qu’il est déjà sollicité par la Premier League. Notamment du côté de Newcastle United, qui a coché son nom en cas de départ d’Alexander Isak. Il n’y a donc aucune certitude à ce jour. «Nous avons la volonté de continuer et de nous asseoir à la fin de l’année pour comprendre comment le faire», expliquait Cristiano Giuntoli à propos de l’avenir de son attaquant. Mais le club turinois devra terminer la saison en beauté pour espérer quelque chose…