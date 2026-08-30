Liga : porté par Bellingham et Mbappé, le Real Madrid déroule face à Malaga !

Au Santiago Bernabéu et pour le compte de la 3e journée de Liga, le Real Madrid accueillait le promu Malaga avec une mission claire : enchaîner un troisième succès de rang en championnat. Pour ce faire, José Mourinho conservait son 4-2-3-1 avec Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham et Díaz associés sur le front de l’attaque. Dans l’entrejeu, Camavinga était lui aussi présent, tout comme Alexander-Arnold et Cucurella, chargés d’animer les couloirs. En défense, Rüdiger remplaçait quant à lui Konaté, payant son mauvais début de saison. Déséquilibrée sur le papier, cette rencontre voyait rapidement les Merengues prendre le contrôle des opérations. Après 37 secondes de jeu seulement, Alexander-Arnold déclenchait un premier missile, mais ce dernier manquait de précision. Dominée, la formation andalouse finissait logiquement par céder.

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À la suite d’une récupération haute, Bellingham percutait dans l’axe, prenait de vitesse trois défenseurs et concluait d’une frappe croisée parfaite qui trompait Herrero (1-0, 19e). Un petit bijou confirmant les excellentes dispositions de l’international anglais. Idéalement lancés, les Madrilènes poursuivaient leur entreprise et ne tardaient pas à faire le break… Altruiste en début de match, Mbappé - servi dans la surface - s’essayait une première fois, mais sa frappe repoussée profitait à Bellingham, opportuniste et buteur de la tête (2-0, 25e). Une réalisation finalement attribuée à Herrero contre son camp. Qu’importe, ce dimanche, le Real avait un nouveau message à faire passer.

Bellingham régale, Mbappé décisif

Complice avec Alexander-Arnold, Mbappé décalait une nouvelle fois l’Anglais avant de profiter du centre parfait de l’ancien joueur de Liverpool pour couper la trajectoire et enfoncer les visiteurs (3-0, 31e). Totalement asphyxié, Malaga ne pouvait que s’incliner face au talent madrilène et n’existait pas sur le plan offensif, si ce n’est ces deux tentatives de Rafa Rodríguez et Chupe juste avant la pause (42e, 45e). Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match ne changeait guère. Supérieur techniquement, le Real gardait le contrôle de la possession et Bellingham brillait encore. Décalé sur le côté gauche de la surface, l’ex-prodige de Dortmund envoyait une frappe surpuissante qui trouvait le poteau de Malaga (55e).

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Dans la foulée, Mbappé et Vinícius Júnior montraient encore leur altruisme et le cuir parvenait finalement dans les pieds d’Alexander-Arnold, mais Herrero s’interposait (57e). Plus entreprenant, porté vers l’avant et séduisant collectivement, le club de la capitale survolait les débats. Bellingham frôlait encore le doublé mais le portier andalou sauvait les siens (59e). Dans la dernière demi-heure, Diomandé faisait son apparition à la place de Diaz mais le rythme baissait quelque peu. En contrôle, la Casa Blanca gérait tranquillement son avance. Bernardo Silva entrait à son tour en jeu et les Merengues s’offraient un succès ne souffrant d’aucune contestation après un ultime caviar de Vinicius Jr pour le nouvel entrant Güler (4-0, 90+1e). Avec cette large victoire (4-0), le Real Madrid reprend donc la tête de la Liga et confirme son départ canon lors de cet exercice 2026-2027. Málaga est 18e.