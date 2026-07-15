Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre punit l’Argentine

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Le dernier carré de cette Coupe du Monde 2026 nous offre un classique absolu du football mondial. L’Angleterre et l’Argentine croisent le fer dans une demi-finale aux allures de finale avant l’heure. En quête d’un sacre majeur depuis son unique étoile en 1966, l’Angleterre retrouve son grand rival sud-américain avec un fort désir de revanche quarante ans après le mythique quart de finale de 1986. Sous la houlette de Thomas Tuchel, les Three Lions affichent un caractère exceptionnel. S’ils ont été bousculés en phase à élimination directe, ils ont toujours su trouver les ressources pour s’en sortir : victoire arrachée face à la RD Congo (2-1), succès héroïque en infériorité numérique contre le Mexique (3-2) et qualification au forceps en prolongations contre la Norvège. Le duo offensif composé de Harry Kane et Jude Bellingham (6 buts chacun dans ce tournoi) porte littéralement la sélection britannique.

En face, l’Argentine rêve d’un fabuleux back-to-back. Les tenants du titre, toujours invaincus depuis septembre 2025, peuvent compter sur un Lionel Messi stratosphérique (8 buts). Toutefois, les hommes de Lionel Scaloni peinent à convaincre depuis la sortie des poules. Poussée deux fois en prolongations par le Cap-Vert (3-2 ap) et la Suisse (3-1 ap), et menée 2-0 par l’Égypte avant de renverser la vapeur (3-2), l’Albiceleste joue à se faire peur et a puisé dans ses réserves physiques.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Norvège-Angleterre, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

L’Angleterre et l’Argentine marquent, cote à 1,80

C’est la tendance lourde de ces deux équipes dans la phase à élimination directe : elles ont toutes les deux marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de leurs matchs couperets ! L’Angleterre dispose d’une force de frappe incroyable mais a concédé des buts contre la RDC, le Mexique et la Norvège. De son côté, l’Argentine s’est montrée particulièrement fébrile défensivement face au Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse. Avec des talents offensifs d’une telle envergure sur la pelouse et des arrière-gardes friables sous pression, voir les deux équipes trouver le chemin des filets est un scénario extrêmement solide.

Harry Kane et Lionel Messi marquent, cote à 4,90

C’est le duel des titans, l’affrontement entre les deux capitaines emblématiques qui portent leur nation sur leurs épaules. Harry Kane, le fer de lance du Bayern Munich, a déjà frappé à 6 reprises dans ce Mondial, prouvant son efficacité clinique dans la surface. De l’autre côté, Lionel Messi (8 buts) est au sommet de son art et se rapproche même du mythique record de Just Fontaine. Dans un match qui s’annonce ouvert et riche en rebondissements, miser sur un but des deux superstars de la rencontre offre une cote magnifique frôlant la barre des 5,00.

L’Angleterre bat l’Argentine, cote à 2,70

Si l’Argentine est la tenante du titre, elle semble tirer la langue physiquement et tactiquement dans cette phase finale. Ayant déjà disputé deux prolongations éreintantes et frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises, l’Albiceleste pourrait finir par payer ses lacunes. L’Angleterre, de son côté, affiche une profondeur de banc légèrement supérieure et une résilience à toute épreuve, comme l’a prouvé sa victoire à dix contre le Mexique. Portés par un Jude Bellingham au volume de jeu démentiel au milieu de terrain et un Harry Kane létal prêt à frapper à tout moment, les Three Lions ont l’énergie et le talent pour faire chuter le champion du monde dans le temps réglementaire.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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