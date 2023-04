Nom officiel du conseil des sages où figurent Zinédine Zidane, Patrick Vieira, Éric Abidal et d’autres grandes personnalités du football, l’UEFA Football Board va se réunir pour la première fois, lundi prochain, à Nyon en Suisse. L’objectif étant d’aborder divers sujets footballistiques. «Cet éminent organe consultatif, approuvé par le Comité exécutif de l’UEFA lors de sa dernière réunion à Lisbonne au début du mois, est conçu pour donner une voix institutionnelle mais indépendante d’expérience et d’expertise sur les sujets fondamentaux liés au football, y compris les lois du jeu, l’arbitrage, le calendrier des matches, le développement des jeunes de l’élite et le bien-être des joueurs», précise l’UEFA.

Pour cette première rencontre, l’instance a décidé de convier 24 personnalités. «Les membres de l’UEFA Football Board ont été sélectionnés sur la base de leurs excellents résultats en club ou en équipe nationale, de leur réputation internationale irréprochable et de leur grande expérience», ajoute l’instance. A noter que les décisions arbitrales sur les fautes de main sera l’un des premiers thèmes abordés par ces stars du football, sous la supervision du chef européen des arbitres Roberto Rosetti.

La liste complète des membres de l’UEFA Football Board

· José Mourinho

· Carlo Ancelotti

· Zinédine Zidane

· Paolo Maldini

· Fabio Capello

· Javier Zanetti

· Luís Figo

· Philipp Lahm

· Ronald Koeman

· Gareth Southgate

· Rio Ferdinand

· Michael Laudrup

· Rafael Benitez

· Roberto Martínez

· Predrag Mijatović

· Jürgen Klinsmann

· Rudi Völler

· Petr Čech

· Juan Mata

· Robbie Keane

· Patrick Vieira

· Henrik Larsson

· Éric Abidal

· Gareth Bale