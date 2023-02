OM - OGC Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le choc de cette 22ème journée de Ligue 1, l’OM reçoit ce dimanche soir l’OGC Nice dans un stade Vélodrome qui va une nouvelle fois afficher complet (rencontre à suivre en direct sur FM). À trois jours d’un Classique attendu contre le PSG en Coupe de France, ce sont d’abord les Niçois qui se présentent pour arrêter la série des Olympiens. 10 matchs sans défaites, 9 victoires et 1 nul depuis l’élimination en Ligue des Champions contre Tottenham en novembre dernier. Avec le nul du RC Lens quelques heures avant contre Brest, les hommes d’Igor Tudor peuvent prendre 3 points d’avance sur les Nordistes et rester à 5 longueurs du PSG. Dans une excellente dynamique, le coach croate a prévu de faire quelques changements dans son onze. Payet est titulaire avec Ünder derrière Vitinha qui fête sa première titularisation avec l’OM. Guendouzi à la place de Veretout dans le double pivot avec Rongier. Clauss est de retour en tant que titulaire.

En face, c’est une équipe revigorée depuis la prise de fonction de Didier Digard à la tête de l’équipe. 4 matchs, 3 victoires et 1 nul accompagnés d’une 9ème pour une potentielle remontée au classement et arracher une qualification européenne en fin d’année. Les Niçois peuvent recoller à 2 points de Lorient, 7ème, et passer devant Lyon en cas de victoire au stade Vélodrome. Avec un calendrier difficile, Didier Digard et les siens s’en sortent bien avec une grosse victoire d’entrée contre Montpellier (6-1) puis une solidité défensive installé avec aucun but encaissé sur les 3 derniers matchs et deux petits victoires 1-0 contre Lille et Lens. Pour maintenir cette dynamique et faire tomber l’OM, Digard garde un 4-3-3 avec Dante et Todibo dans la charnière centrale. Le jeune Ndayishimiye, Ramsey et Thruam dans le milieu. Terem Moffi est titulaire avec Laborde et Diop pour sa première avec les Aiglons.

Les compositions d’équipes :

OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Payet (cap.), Ünder - Vitinha.

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard - Ramsey, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.

