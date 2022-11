Portugal : Cristiano Ronaldo pourrait prendre sa retraite après la Coupe du monde au Qatar

La suite après cette publicité

Le journaliste anglais Piers Morgan a dévoilé ce jeudi soir la suite de son entretien avec l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui n'avait déjà pas hésité à fustiger Manchester United, son entraîneur Erik ten Hag ou encore la mentalité des jeunes joueurs du club. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus du côté de la direction mancunienne...

Dans la suite de l'interview, le numéro 7 des Red Devils a également évoqué la suite de sa carrière avec le Portugal. Interrogé sur une possible retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'homme aux 117 réalisations avec la Seleçao en 191 apparitions a été clair : «oui. Retraité. A 100 %.», seulement si le Portugal remporte le Mondial, dans un scénario dantesque face à l'Argentine. Une nouvelle révélation qui pourrait signer la fin de l'histoire d'amour entre CR7 et la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro 2016 et la première édition de la Ligue des nations en 2019.