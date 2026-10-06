Équipe de France : l’invité surprise Leny Yoro a impressionné tout le monde

Il était l’une des surprises de la dernière liste de Zinédine Zidane et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour le voir à l’œuvre. Appelé pour la première fois avec l’équipe de France, Leny Yoro avait initialement été convoqué dans un rôle de joker médical avant de voir son statut évoluer en raison de la blessure d’Ibrahima Konaté. Le défenseur de Manchester United a ainsi profité du forfait de son compatriote pour intégrer pleinement le groupe tricolore et découvrir un environnement qu’il ne connaissait encore qu’à travers les sélections de jeunes. Une promotion inattendue pour celui qui représentait déjà l’un des visages les plus prometteurs de la nouvelle génération française.

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Et Zinédine Zidane n’a pas hésité à lui faire confiance. Pour ce rendez-vous face à la Belgique au Stade de France, le sélectionneur a décidé de lancer Yoro directement dans le grand bain en l’alignant d’entrée aux côtés de Maxence Lacroix. Une première titularisation particulièrement exigeante, face à des Diables Rouges emmenés notamment par Romelu Lukaku, jamais facile à manœuvrer pour un défenseur. Dans un match important pour la première place du groupe, avec une équipe de France qui devait confirmer son succès obtenu à Bruxelles quelques jours plus tôt, Yoro avait droit à un véritable test grandeur nature. De quoi mesurer immédiatement sa capacité à répondre présent au plus haut niveau international.

Une prestation qui frôle la perfection

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Lillois a parfaitement saisi sa chance. Pour sa grande première avec les A, Leny Yoro a livré une prestation d’une grande solidité, affichant une sérénité impressionnante malgré l’enjeu et le contexte. Le défenseur tricolore a remporté l’intégralité de ses duels disputés, avec un spectaculaire 9 sur 9, dont cinq duels aériens. Une statistique particulièrement révélatrice de son activité et de son autorité dans les différentes zones du terrain. «Je ne pense pas que je pouvais rêver mieux. Un match à domicile avec la famille contre la Belgique. C’est un très bon match. On espérait le clean sheet mais bon, on a la victoire, on ne va pas se plaindre. J’ai eu l’occasion de pouvoir jouer. J’ai eu mon premier appel malheureusement, c’était pour Ibrahima, c’était sur sa blessure. Il faut que je me tienne prêt. Je pense qu’on a fait un très bon rassemblement. On n’a pas eu les quatre victoires, mais je pense qu’il y a beaucoup de bien dans ce rassemblement», a déclaré le Red Devil français.

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Face à une attaque belge capable de mettre la pression sur la défense française, Yoro n’a jamais semblé dépassé et a constamment répondu présent dans les interventions importantes. Sa prestation a également été très propre dans l’utilisation du ballon, un autre aspect particulièrement attendu chez un défenseur moderne. Yoro a affiché 93 % de passes réussies sur l’ensemble de la rencontre, avec même 89 % de réussite dans le dernier tiers du terrain. Des chiffres qui traduisent sa maîtrise technique et sa capacité à participer à la construction sans prendre de risques inconsidérés. Alors que les Bleus ont longtemps dû courir après le score avant de renverser complètement la Belgique dans le dernier quart d’heure, le jeune défenseur est resté solide jusqu’au bout avec la victoire en poche (4-1). «Il y a du monde à ce poste, quand on a perdu Ibrahima Konaté, on a immédiatement voulu prendre Leny. Je suis content pour lui car il a fait un gros match. Il a bien rempli son rôle. Je suis heureux pour tous ces jeunes joueurs en équipe de France», a analysé Zidane. Pour une première sélection, Yoro a envoyé un message particulièrement fort et confirmé pourquoi Zidane avait décidé de lui ouvrir les portes des Bleus, à l’heure où la Côte d’Ivoire espérait toujours l’enrôler chez les Éléphants.