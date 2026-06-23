CdM 2026, Angleterre : Thomas Tuchel ne reproche rien à ses joueurs

Convaincante face à la Croatie, cette fois l’Angleterre n’a pas réussi à battre un Ghana (0-0) particulièrement défensif. Malgré une très large domination territoriale, les Three Lions ont manqué d’allant offensif. Les entrées des remplaçants ont failli faire basculer la rencontre en la faveur des Anglais, surtout avec cette opportunité manquée par Harry Kane en toute fin de rencontre. «C’était un drop d’Harry», philosophe Thomas Tuchel en réaction d’après-match sur beIN Sports.

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«Il y avait une belle opportunité mais ça a été difficile. On le savait dès le départ. Ils ont été encore plus défensifs qu’au premier match. C’est un jeu de patience difficile. Il faut mettre de l’intensité mais ils défendent très bas. On a essayé mais nous n’avons pas été récompensé», analyse le sélectionneur. «Les remplaçants sont bien entrés. Il fallait être vigilants et attentifs», poursuit-il, tout de même satisfait des 4 points pris en deux matchs et presque qualifié pour les 16es de finale de cette Coupe du Monde 2026.