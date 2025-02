Cristiano Ronaldo affole les fans de Manchester United !

Ce vendredi, le jet privé de Cristiano Ronaldo a été photographié à l’aéroport de Manchester. Orné du logo CR7 du joueur et d’une silhouette de sa célébration de but emblématique, le biréacteur Global Express 6500 de Bombardier a atterri dans la ville où Ronaldo a fait deux séjours en tant que joueur. De quoi provoquer une énorme vague de spéculations sur les réseaux sociaux…

La suite après cette publicité

L’un d’eux a notamment écrit : «J’espère qu’il vient acheter Man United». Tandis qu’un autre a ajouté : «Il vient pour la dernière danse». Un troisième a acquiescé : «J’espère qu’il viendra acheter le club, il a plus d’argent que le Sir Jim et les Glazers». Après un premier passage couronné de succès à Old Trafford qui l’a vu remporter le premier de ses cinq Ballon d’Or en 2008, Ronaldo est revenu à United en 2021 pendant le règne d’Ole Gunnar Solskjaer au club. Bien qu’il ait été accueilli en héros à son retour, son deuxième passage s’est finalement terminé de manière très chaotique..