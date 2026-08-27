PSG : Luis Enrique lâche ses vérités sur l’affaire Dembélé

Titulaire lors du premier match de Ligue 1 de la saison à Rennes (2-2), Ousmane Dembélé n’a pas vraiment vécu le match dont il rêvait. Peu en vue et auteur de gros ratés, dont un juste avant le deuxième but breton, l’international tricolore a été remplacé par Ferran Torres dès la mi-temps. Un événement inhabituel qui a forcément fait jaser, d’autant que son concurrent espagnol s’est distingué en signant un doublé qui a permis aux Rouge et Bleu de repartir du Roazhon Park avec le point du nul.

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Depuis, les médias cherchaient à en savoir davantage sur ce remplacement précoce, avant que le PSG ne coupe court à toute rumeur en annonçant publiquement que son numéro 10 allait observer une période de repos et qu’il ne jouera pas demain contre Lille. « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe. » Aujourd’hui, Luis Enrique a accepté de revenir sur cet épisode et confirme qu’il ne s’agissait absolument pas d’une sanction.

«Je suis un grand admirateur de Dembélé»

« L’année dernière il y avait ça aussi où nous avons donné des temps de récupération aux joueurs. Ça a été le cas avec Dembélé, Hakimi ou Mbappé les trois dernières années. Sur ce sujet, ce que je peux dire, c’est que je suis un grand admirateur de Dembélé. Pour nous, c’est un joueur essentiel, un joueur de très haut niveau. Il a fait un très gros effort cet été pendant ses vacances pour jouer la Supercoupe d’Europe. Il est et sera un joueur essentiel pour nous. Il a pris une bonne décision cette semaine », a-t-il confié, avant d’expliquer que Dembélé ne sera sûrement pas le seul joueur concerné par cette situation cette saison.

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« On aura besoin durant toute la saison de le faire avec d’autres joueurs. Il n’y a rien d’important, je suis convaincu qu’on est dans le bon chemin. À chaque fois que tu prends une décision difficile, il y a du bruit autour du PSG, mais rien ne se passe comme vous pensez. Quand il y a de meilleures solutions pendant un match, nous sommes une équipe, il faut l’accepter. Mes joueurs sont habitués à ma manière de gérer ça. (…) C’est important de souligner ça. Je suis toujours ouvert pour donner du temps de repos aux joueurs qui sont rentrés avec moins de jours de repos parce qu’ils ont joué la Coupe du Monde. Je me répète, je suis un admirateur de Dembélé, il a tout fait pour l’équipe, c’est un vrai leader sur le terrain. On continue à gérer ça de cette manière ». C’est dit !