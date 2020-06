La folle demande de Paulo Dybala pour prolonger à la Juventus, très grosse frayeur pour Manchester United

La suite après cette publicité

Très grosse frayeur pour Manchester United

Le coronavirus Covid-19 continue de rythmer la vie du football professionnel. Même si les championnats européens pour la plupart ont repris ou vont reprendre, le risque d'une nouvelle contagion au sein des clubs n'est pas exclu. Loin de là. La preuve encore avec cette grosse frayeur pour les joueurs de Manchester United hier. Selon le Daily Express, ils devaient disputer un match amical contre Stoke City mardi soir, mais celui-ci a été annulé à la dernière minute. Et pour cause, le manager des Potters Michael O'Neill aurait été testé positif au Covid-19 quelques heures avant la rencontre. Depuis, MU fait tout pour rassurer en externe en expliquant qu'aucun joueur n'a été en contact avec l'entraîneur de Stoke. Il faudra tout de même attendre quelques jours pour être sûr de cela.

Dybala demande 15 M€ par an à la Juve

Quelques déclarations et c'est toute l'Italie qui s'enflamme. Hier, Paulo Dybala a accordé une longue interview à la chaîne de télévision CNN. Il revient notamment sur son été dernier agité et ses envies pour le futur. La Joya a notamment été amenée à parler du FC Barcelone et de Lionel Messi. Il n'en fallait pas plus pour que le Quotidiano Sportivo voit dans ses propos un «appel du pied au FC Barcelone.» Cependant, comme le tempère la Gazzetta dello sport, la priorité de Dybala est avant tout de prolonger avec la Juventus. De ce fait, le média explique ce mercredi que lui et son agent auraient demandé une forte revalorisation salariale à son club. On parle de 15 M€ par saison. Le quotidien italien explique que l'affaire pourrait se conclure aux alentours de 12 M€. Car les deux parties veulent rester ensemble, et pour longtemps.

Le compte à rebours commence pour le Barça sur le dossier Lautaro

Chaque journée qui passe est une occasion de plus de perdue sur le dossier Lautaro Martinez pour le FC Barcelone. Du moins, c'est ce qui découle de l'information que révèle la presse catalane ce matin. Le journal Sport, notamment, nous apprend qu'une date limite aurait été fixée par l'Inter concernant le paiement de la clause libératoire du joueur (à savoir 111 M€). Celle-ci serait le 7 juillet prochain. Le 8, les 111 M€ demandés ne tiendraient plus et le transfert serait alors beaucoup moins avantageux pour le Barça. De quoi penser que les Catalans entrent dans une sorte de compte à rebours. Ils leur restent moins d'un mois pour s'attacher les services du buteur argentin.