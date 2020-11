Mercato : la lutte pour recruter Hulk pour 0€ est lancée !

La suite après cette publicité

A l’heure où les clubs sont dans le dur financièrement et tentent de dénicher des renforts à moindre coût, un joueur risque de faire le bonheur de l’un d’entre eux d’ici quelques semaines. En juillet dernier, alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 34 ans, l’attaquant Hulk annonçait qu’il n’allait pas prolonger l’aventure avec le club chinois du Shanghai SIPG.

« Mon contrat expire en décembre. Nous avons déjà eu une réunion et j'ai prévenu que je ne prolongerai pas. Depuis, les offres pleuvent. De divers pays. C'est vrai qu'il y a de grands clubs en Europe, qui jouent la Ligue des Champions, et du Brésil aussi. De Chine également. Mais je ne veux plus jouer ici. J'étudie tout, demandant à Dieu pour qu'il m'aide à choisir la meilleure option et d'être bien physiquement. »

Porto prend la pole

Depuis, l’attaquant brésilien a enchaîné 16 matches de championnat chinois et a inscrit 6 buts. Pas de quoi changer la donne vis-à-vis de son employeur. Mais aujourd’hui, Hulk n’a toujours pas trouvé preneur alors qu’il lui reste un mois et demi de contrat. Toujours annoncé dans le viseur de clubs brésiliens et européens, le joueur attend un signe.

Et selon O Jogo, le FC Porto va tenter de doubler tous ses concurrents pour essayer de faire revenir celui qui a porté les couleurs du club entre 2008 et 2012. Les Dragões seraient d’ailleurs prêts à lui offrir un salaire annuel de 1,5 M€. Un montant très loin des 20 M€ par saison perçus en Chine. Mais à 34 ans, le Brésilien sait qu’il ne pourra plus se montrer très exigeant. A moins qu’un prétendant ne surenchérisse…