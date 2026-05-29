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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé a repoussé plusieurs offres lucratives

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Demain, Ousmane Dembélé (28 ans) va disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Après l’Inter l’an dernier, le Français et son club espèrent faire tomber Arsenal cette fois-ci. En cas de succès, l’ancien joueur du Barça serait en bonne position pour tenter de remporter un nouveau Ballon d’Or. Un trophée qui a changé sa vie. Ce vendredi, L’Equipe explique que l’international tricolore a vu sa cote monter en flèche. Et pas uniquement sur le marché des transferts.

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Les sponsors et les marques se l’arrachent. Mais Dembouz n’accepte pas tout et a même repoussé des offres parfois très lucratives. Nos confrères parlent de «milliers de demandes» et ajoutent que des propositions importantes d’une grande marque de luxe ainsi que des sites de paris sportifs n’ont pas été acceptées par le clan Dembélé. Le champion du monde 2018 préfère la qualité à la quantité, lui qui est notamment ambassadeur de la marque de parfumerie Henry Jacques.

Pub. le - MAJ le
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