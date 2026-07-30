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Ligue 1

Mattia Viti va quitter Nice

Par Josué Cassé
Mattia Viti, avec Nice @Maxppp

L’opération dégraissage se poursuit du côté de l’OGC Nice. Après le transfert de Rares Ilie à Mantoue (Serie B), Mattia Viti va, lui aussi, quitter les Aiglons. En effet, le joueur de 24 ans va s’engager avec la Sampdoria, autre club de Deuxième Division italienne, pour un montant avoisinant 300 000 euros (hors bonus).

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Prêté dans le club de Gênes depuis janvier dernier, le gaucher va donc poursuivre son aventure en Serie B. Au total, il aura joué 12 matches avec Nice.

Pub. le - MAJ le
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