Fabio Quagliarella recale la Juventus

Annoncé comme l'une des cibles de la Juventus pour ce mercato d'hiver, Fabio Quagliarella (37 ans), toujours aussi performant avec la Sampdoria (7 réalisations en 14 apparitions en Serie A), est sorti du silence sur son compte Instagram. Et visiblement, le vétéran n'a pas l'intention de bouger en janvier.

«Si j'ai tant donné et reçu encore davantage, si je ressens à chaque fois mon cœur qui bat de la même façon dans ma poitrine, cela veut dire qu'il y a des liens plus forts que tout, qui vont au-delà des intérêts, qui mettent de côté l'actualité et respectent l'histoire. Je pense, je vis et je joue comme ça», a-t-il posté. C'est dit.