Arsenal s’attaque à Marcus Rashford

Marcus Rashford sera-t-il toujours au FC Barcelone l’an prochain ? On peut sérieusement en douter. Si le joueur resterait bien en Catalogne où il est prêté par Manchester United, les Blaugrans n’ont pas l’intention de régler les 30 M€ de son option d’achat. La donne est simple, soit les Red Devils donnent leur accord pour un nouveau prêt ou pour une indemnité de transfert inférieure, soit l’attaquant revient du côté d’Old Trafford où personne ne l’attend.

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Avec 13 buts et 14 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 28 ans est parvenu à se relancer et faire grimper sa cote. Manchester United pourrait bien en profiter d’ailleurs. D’après le Daily Mail, Arsenal suit de près le pur produit du centre de formation mancunien et réfléchit à l’enrôler cet été. Le finaliste de Ligue des Champions n’est pas seul car le Bayern Munich est aussi intéressé, en sachant que Nicolas Jackson, prêté en Bavière par Chelsea, ne restera pas à l’issue de l’exercice.