Premier League : Arsenal n’y arrive plus, Tottenham se relance

Pour finir 2023 sur une bonne note, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Fulham et avait l’occasion de passer les fêtes en tant que leader de Premier League s’il s’imposait. Et au sortir d’une défaite contre West Ham (0-2), Mikel Arteta décidait de laisser Jesus sur le banc et d’aligner Havertz et Nketiah aux côtés de Martinelli et Saka. Un choix très rapidement payant, puisque un très bon travail de Martinelli permettait aux Gunners de s’offrir une première frappe contrée par Leno… qui repoussait directement sur Saka pour l’ouverture du score (1-0, 4e).

Une entame de match parfaite, mais le but encaissé a sonné comme un réveil pour les Cottagers. Et sur un ballon perdu par le buteur Saka, Cairney pouvait en profiter pour trouver Jimenez dans la surface, qui égalisait ensuite (1-1, 28e). Tout était à refaire pour les Gunners, malmené par une équipe de Fulham décomplexé et avec un Willian en furie. Au retour des vestiaires, rien ne s’arrangeait et un corner de l’inévitable Willian mettait à mal la défense des Gunners, qui, après une mésentente, offrait à Reid le moyen de prendre les devants (2-1, 59e).

La fin de rencontre s’enflammait ensuite, avec des occasions de tous les côtés. Mais Arsenal a ensuite été proche du K.O. après un coup-franc de Pereira en plein sur la barre transversale (86e). Les Gunners ont ensuite poussé pour arracher un nul, mais n’a rien pu faire. Le club londonien enchaîne donc un troisième match sans victoire et reste au 4e rang, avec un match en plus sur Liverpool et Manchester City. Une très mauvaise opération de la part des hommes de Mikel Arteta avant d’affronter Liverpool en FA Cup. De son côté, Fulham remonte au 13e rang.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Tottenham devait se relancer après sa lourde défaite à Brighton (2-4) et avant un choc contre Manchester United. Opposé à Bournemouth, les Spurs ont rapidement ouvert le score grâce à Sarr en début de match (1-0, 9e). Le succès a ensuite été assuré grâce à Son (2-0, 72e), puis Richarlison (3-0, 80e). La réduction du score de Scott ne changera rien (3-1, 84e) et les Spurs se sont imposés afin de revenir au cinquième rang, à un point des Gunners. Bournemouth est 13e, avant de recevoir Liverpool.