PSG : Christophe Galtier défend Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu

Coach Galtier monte au créneau pour son Titi. Pointé du doigt face au Stade de Reims (1-1) pour avoir perdu le ballon synonyme d’égalisation rémoise dans les derniers instants de la partie au Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery (16 ans) a pu se rattraper quelques jours après, en inscrivant le dernier but parisien à Montpellier (3-1), alors que son équipe souffrait. Ce sur quoi Christophe Galtier est revenu en conférence de presse ce mercredi, avant le déplacement du PSG à l’OM, en Coupe de France. « Warren est un jeune garçon, un joueur qui a une certaine maturité par rapport à son âge. Cela me semblait important après l’épisode de Reims, où il a voulu relancer proprement de la tête, ce qui est aussi l’ADN du PSG, qu’il retrouve vite ses sensations dans un match. C’est aussi pour ça qu’il est rentré contre Montpellier. Il est très à l’écoute, observateur, il a une telle personnalité qui l’amène à prendre des initiatives. Contre Reims, sa relance de la tête est malheureuse, mais contre Montpellier, sa prise de décision d’aller jusqu’au bout est bonne. Un autre joueur aurait sûrement cherché à faire la dernière passe. Il évolue bien, il est très, très proche du niveau de nos milieux de terrain confirmés. »

Une façon aussi de mettre la pression sur les Soler, Ruiz & co ? Le technicien français a également tenu à défendre El Chadaille Bitshiabu (17 ans), rentré en jeu contre Toulouse et coupable de la faute amenant le premier but des Violets au Parc des Princes. « "Chad" (son surnom en interne, NDLR) est un très gros potentiel. Il a la lucidité, la clairvoyance. Il est aussi très proche en termes de niveau de nos défenseurs. Ce que j’ai pu remarquer contre Toulouse, c’est qu’il est très malheureux sur sa première interception qui lui coûte un jaune. Derrière, il y a but. C’est très difficile pour un jeune. Ensuite, il a fait un match de très bon niveau, on ne voit pas qu’il a 17 ans. Il a de la maturité dans le jeu, une maîtrise des événements, des émotions. Bien évidemment qu’il peut démarrer contre Marseille et dans bien d’autres matchs. »

