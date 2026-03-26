20 matchs sans marquer, relégué derrière Cherki à City : la situation de Phil Foden terrifie l’Angleterre

Phil Foden nage en plein cauchemar. En effet, le milieu offensif de 25 ans traverse actuellement l’une des périodes les plus compliquées de son passage à Manchester City : il n’a plus marqué depuis 20 apparitions. L’attaquant anglais, qui avait entamé la saison sur les chapeaux de roues, peine depuis plusieurs mois à retrouver son efficacité devant le but. Depuis le 14 décembre dernier, il n’a plus inscrit le moindre but, mettant fin à une série impressionnante où il avait marqué six fois et délivré une passe décisive en seulement quatre matchs, incluant notamment deux doublés contre Leeds et Fulham en Premier League.

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Le constat est cruel : sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, Foden n’a été titulaire que quatre fois. La hiérarchie semble désormais se dessiner derrière des profils similaires, comme Rayan Cherki, ou même derrière la nouvelle recrue hivernale telle qu’Antoine Semenyo, tandis que Savinho semble également devant lui sur les derniers matchs. Cette rotation constante questionne sur la place réelle de Foden dans le collectif de Pep Guardiola, surtout au vu du début de saison excellent du joueur, qui avait été pressenti pour être le joueur anglais de la saison… C’est raté.

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Pep Guardiola confirme les doutes

L’entraîneur catalan, interrogé sur la situation de son joueur en conférence de presse, est resté prudent : « j’ai trouvé qu’il avait très bien joué contre Forest. Mais nous sommes habitués à le voir être incroyablement décisif dans le dernier tiers… Ce type de joueurs, ces grands talents, doivent s’inscrire dans une certaine organisation, sinon cela n’est pas possible. Ils doivent pouvoir s’exprimer. Et dès qu’il débloquera un peu une action, il reviendra, car il est toujours capable d’aider et d’y parvenir. » La déclaration souligne la confiance intacte de Guardiola, mais elle révèle aussi que Foden n’a pour l’instant pas retrouvé la liberté offensive qui avait fait sa force.

L’apparition de Foden lors de la finale de la Carabao Cup face à Arsenal (2-0) a été jugée comme "symbolique" par certains observateurs. Entré à la 90e minute pour remplacer Rayan Cherki, dans une victoire des Citizens au stade de Wembley, son temps de jeu minimal a été qualifié de « remplacement de charité » par l’ancien capitaine anglais Wayne Rooney. Sur le Wayne Rooney Show de la BBC, Rooney s’est montré étonné et très inquiet : « voir Phil Foden entrer dans une finale de coupe, c’était comme un remplacement de charité pour le mettre sur le terrain… Il semble étrange qu’il ne puisse pas se rapprocher de l’équipe titulaire… »

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Une situation très inquiétante

Le joueur lui-même ne cache pas sa frustration, mais garde une attitude professionnelle. « Le football n’est parfois pas simple. Il y a des hauts et des bas et parfois, vous ne pouvez pas être la meilleure version de vous-même et c’est comme ça. Il s’agit juste de savoir comment vous vous reprenez. Je garde toujours la tête baissée, essayant de m’entraîner le plus possible chaque jour. J’espère que je reviendrai après les internationaux beaucoup plus nets et j’espère pouvoir obtenir plus de minutes et être de retour là où j’étais au début de la saison », a déclaré Foden après le titre face à Arsenal.

En sélection anglaise, la situation commence également à inquiéter. Avec une concurrence féroce à son poste - Jude Bellingham, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Cole Palmer ou encore Bukayo Saka - la question de sa présence pour la Coupe du Monde 2026 se pose. Même s’il a été appelé dans la liste élargie pour les prochains matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, Foden n’a jamais été indispensable aux yeux de Thomas Tuchel, comme le montrent ses sélections limitées et son absence de statut de titulaire indiscutable.

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Foden doit rapidement rebondir pour jouer le Mondial

Tuchel s’est exprimé sur son rôle potentiel lors du dernier rassemblement des Three Lions : « Foden en tant que faux neuf ? C’est une option. Je le veux au centre du terrain, proche de la surface adverse. Il joue un rôle un peu plus reculé cette saison avec Manchester City, ce qu’il fait de manière excellente et très impressionnante. Peut-être que dans les prochains mois, il sera une option pour le poste de numéro huit. Mais pour le moment, il est entre un neuf et un dix. » Heureusement pour lui, Thomas Tuchel semble garder confiance en lui et ces propos mettent en lumière sa polyvalence.

Alors que la Coupe du Monde qui débutera le 11 juin prochain, Foden dispose encore de quelques mois pour retrouver sa place de titulaire à Manchester City, convaincre Guardiola de son niveau retrouvé et enfin s’affirmer en sélection. La route est encore longue et semée d’embûches, mais son talent reste reconnu et son palmarès - 18 trophées depuis ses débuts - témoignent de sa valeur. Désormais, Phil Foden saura-t-il transformer cette période délicate en renaissance avant l’été ? Réponse dans les prochaines semaines.