Manchester United : Galatasaray propose une offre complètement folle pour arracher Bruno Fernandes

L’Arabie saoudite nous avait récemment habitués aux mercatos complètement fous, mais cette année, la Turquie est en train de frapper très fort. Après Mohamed Salah à Trabzonspor, Mason Greenwood au Fenerbahçe ou encore Leandro Trossard au Besiktas, Galatasaray veut frapper un immense coup sur le marché des transferts. Selon le Telegraph, le champion de Turquie a fait de Bruno Fernandes l’une de ses grandes priorités et prépare une offensive pour arracher le capitaine de Manchester United.

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Le club stambouliote pourrait présenter dans les prochains jours une offre pouvant atteindre 50 millions d’euros, bonus compris, pour le milieu portugais de 31 ans. Le président Dursun Özbek superviserait personnellement ce dossier. Dans le détail, Galatasaray envisagerait de proposer 35 millions d’euros garantis, payables en trois versements jusqu’en 2028, auxquels pourraient s’ajouter 15 M€ de bonus. Ces derniers seraient notamment liés aux titres remportés en Süper Lig, aux performances individuelles de Fernandes et au parcours européen du club turc.

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Un contrat XXL

Une proposition conséquente alors que la clause libératoire de 65 M€ dont disposait le Portugais aurait expiré le mois dernier. Galatasaray compte également sortir le grand jeu pour convaincre directement Bruno Fernandes. Un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel net de 21 millions d’euros serait prêt, ainsi qu’une prime à la signature de 4 M€. Grâce à la fiscalité turque, le Portugais pourrait ainsi quasiment doubler ses revenus nets actuels. Fernandes, qui entre dans la dernière année de son contrat à Manchester United, dispose toutefois d’une année supplémentaire en option.

De son côté, l’international portugais (94 sélections) a déjà repoussé des propositions exotiques très lucratives et était ciblé en Italie. Mais Manchester United n’a aucune intention de vendre son capitaine. Les Red Devils et Michael Carrick considèrent toujours Bruno Fernandes comme un élément essentiel de leur projet et s’opposeraient fermement à son départ. Cela ne semble pas refroidir Galatasaray, déterminé à tester la résistance du club anglais avec une première proposition concrète. Le dossier pourrait donc devenir un sacré feuilleton, alors que Manchester United aimerait encore enrôler un latéral gauche, un milieu de terrain et potentiellement un autre attaquant.